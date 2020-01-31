香港財經

港元拆息(HIBOR)全線走高，其中與樓按相關的1個月HIBOR連續第四日走高，報2.23327厘，較周四高0.02363厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報2.06036厘，較周四彈0.04131厘；1星期拆息回升至2.25446厘；兩星期拆息上揚至2.23702厘；3個月拆息走高至2.35232厘。

長息方面，半年期拆息升至2.35643厘；1年期拆息走高至2.39232厘。

港滙方面，截至上午11時24分，港元兌美元報7.7692。