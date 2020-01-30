香港財經

香港出口終止13連跌，去年12月出口按年升3.3%，勝市場預期，進口則連跌13個月。總結全年，出口按年下跌4.1%，是2009年以來最大的年度跌幅。

政府統計處公布，12月份商品整體出口貨值3513億元，按年上升3.3%，高於市場預期上升2.7%，終止連續13個月下跌，11月份出口下跌1.4%。

進口方面，12月商品進口貨值3838億元，按年下跌1.9%，連跌13個月。12月份錄得有形貿易逆差325億元，相等於商品進口貨值的8.5%。

2019年全年商品整體出口貨值按年下跌4.1%，是2009年以來最大的年度跌幅，商品進口貨值下跌6.5%。去年錄得有形貿易逆差4268億元，相等於商品進口貨值的9.7%。

政府發言人表示，去年12月份商品出口貨值回復增長，主要原因是輸往內地的出口因比較基數低而有明顯升幅。輸往主要先進經濟體的出口維持疲弱，輸往其他亞洲主要市場的出口則表現參差。

展望未來，政府發言人稱，短期內香港的出口表現仍面對高度的不確定性，雖然環球經濟狀況在去年後期有趨向穩定跡象，部分受惠中美貿易摩擦降溫，但外圍不確定性仍高，包括主要經濟體之間仍有貿易爭端、緊張的地緣政局和英國脫歐的發展。

發言人表示，尤須注意的是，新型冠狀病毒疫情的發展或會影響一些亞洲經濟體的表現，以及干擾香港的經濟活動。政府會繼續密切留意有關情況。

去年12月，輸往亞洲的整體出口貨值按年升10.2%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，其中中國內地升15.7%、台灣升7.8%、馬來西亞升7%。另一方面，輸往泰國跌18.2%、日本跌13.9%、新加坡跌13.3%。

去年全年，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值均錄得跌幅，尤其是美國跌14.8%、印度跌12%、日本跌6.4%、內地跌3.3%。不過，輸往新加坡則升4.1%和台灣升2.4%。