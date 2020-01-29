今日 04:58
港股直擊
香港財經
夜市期指收報27022點，跌103點，較昨日恒指收市27160點，低水139點，成交18475張。
夜市國指期貨收報10559點，較昨日國指收市低水60點，成交16532張。
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