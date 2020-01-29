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今日 16:52 香港財經

證監暫時吊銷蕭猷華牌照5個月

證監會宣布，暫時吊銷興業金融證券的客戶主任蕭猷華的牌照，為期5個月，由今年1月24日起至6月23日止。

證監會調查發現，蕭猷華於2014年至2016年間，在未獲取客戶書面授權的情況下，以委託形式為一名客戶賬戶進行交易，涉及價值超過16.2億元的股份，而他亦沒有遵守興業金融就委託賬戶所訂立的政策及程序，違反《操守準則》的規定，並非繼續持牌的適當人選。

證監會在決定上述紀律處分時，已考慮到所有相關情況，包括蕭承認自該客戶賬戶於2014年開立以來，一直以委託形式就該賬戶進行交易。

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