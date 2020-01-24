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今日 15:45 香港財經

AXA安盛就新型肺炎疫情增額外保障

新型冠狀病毒疫情持續擴大，香港亦已發現確診個案，AXA安盛宣布，新增額外住院現金保障。

即日起至4月30日，所有AXA安盛人壽或醫療保單的受保人及僱員福利住院保單的受保員工及家屬，若確診新型冠狀病毒而須住院，將自動即時獲享免費額外住院現金保障，每日700元，長達45日，毋須等候期。

AXA安盛醫療保險或僱員福利客戶，在港澳或內地懷疑或確診新型冠狀病毒個案，毋須申請住院預先批核亦可以申請相關理賠。在港澳或內地如因懷疑或確診新型冠狀病毒入住隔離病房，不論入住病房的種類，均可申索合資格醫療費用。

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