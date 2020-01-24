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香港與墨西哥簽署促進和保護投資協定

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香港與墨西哥在瑞士達沃斯簽訂促進和保護投資協定，以加強相互的投資保護，增加投資者的信心和擴大兩地的投資流動，進一步鞏固雙方的經貿聯繫。

商務及經濟發展局局長邱騰華與墨西哥經濟部副部長Luz María de la Mora Sánchez簽署該份投資協定。

根據協定，香港與墨西哥政府須為對方投資者提供的保障包括公正、公平和非歧視性對待其投資；在徵收投資時作出賠償；以及容許投資和收益自由轉移至外地。協定亦規定投資爭端可根據國際認可的規則解決。協定將在雙方完成所須的內部程序後生效。

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