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報告:AI加快中國中產崛起

歐洲工商管理學院(INSEAD)認為，人工智能(AI)會加快中國中產階級崛起，未來幾年中國很可能成為人才競爭力冠軍。

世衞:新型肺炎暫不構成全球公共衞生緊急事件



世界衞生組織稱，新型冠狀病毒感染肺炎疫情暫不構成全球公共衞生緊急事件，但不排除將來發生類似情況。

努欽:特朗普將美英貿協列優先事項

美國財長努欽稱，總統特朗普把與脫歐後的英國達成貿易協議視為優先事項，希望今年內完成。他又說，白宮已開始第二輪減稅工作。

拉加德冀12月就歐央行戰略評估作決定



歐洲央行維持利率不變，符預期，並將進行策略檢討，評估接近2%通脹目標是否合適。行長拉加德向記者稱，希望在11月或12月就央行戰略作決定。

道指曾挫219點 收市挽回大部分失地



內地新型肺炎進一步在全球擴散，打擊金融市場氣氛，道指周四曾挫219點，惟世衞暫未將疫情列為緊急事件，美股低位反覆上行，道指尾段一度倒升4點，最終回吐26點收市。標指和納指先跌後升，分別反覆上漲0.11%和0.20%。波音股價反彈2.84%，為大市帶來支持；Travelers業績勝預期，但股價挫5%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國首次申領失業救濟人數上周增6000人，報21.1萬人，少於估計。4周平均人數降至21.325萬，為去年9月以來最少。

￭ 評級機構標準普爾將波音納入負面觀察名單，稱737 Max停產令現金流失持續增加。

￭ 寶潔(P&G)截至去年底第二季盈利按年增16.37%，核心每股盈利高於預期。期內收入升4.6%，遜預期。

￭ 避險需求高漲，日圓兌美元美市尾段升0.33%。美滙指數漲0.15%，報97.67；美元兌歐羅揚升0.33%。

￭ 紐約期金由跌轉升，收市漲0.6%，每盎斯報1565.4美元。

￭ 布蘭特期油收市下滑1.9%，每桶報62.04美元；紐約期油跌2%。

￭ 英女皇簽署脫歐法案生效，為英國本月31日脫歐舖路。

￭ 路透：英國官員據報提議授予華為在5G網絡建設中有限的角色。

￭ 泛歐指數Stoxx 600收市滑落0.71%。英國股市跌0.85%；德國回落0.94%；法國倒退0.65%。

本地焦點簡訊

￭ 恒指夜期收報27693點，低水216點。

￭ ADR港股比例指數報27887點，較恒指香港收市低21點。

￭ 興合(01891)料全年盈利按年跌不少於50%。

￭ 騰邦(06880)料全年稅前虧損不少於8000萬元。

￭ 奧邦建築(01615)料全年稅後淨利潤按年減少至少40%。

￭ 寶寶樹(01761)料去年下半年虧損較上半年增加。

￭ 春立醫療(01858)建議派特別息0.075元人民幣，及把去年6月底的資本公積資本化為公司普通股，基準為每持10股，獲發15股資本化股份。