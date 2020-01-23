香港財經

本港及多個地區相繼出現確診或疑似新型冠狀病毒個案，保誠保險宣布，今日起於全港率先推出針對新型冠狀病毒特設的額外保障及相關措施。

於2020年1月23日至4月30日(保障期)期間，所有保誠壽險保單的受保人、保誠財險的個人及團體醫療住院保單的受保人/受保員工及家屬，包括現有客戶及新客戶，若不幸確診新型冠狀病毒而需住院，將自動即時獲享免費額外住院現金保障，為每日600元、長達45日，毋須等候期。

同時，所有於保障期間因確診新型冠狀病毒而需住院，並就醫療計劃作出索償之客戶，將獲豁免等候期之要求。