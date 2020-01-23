熱門：

今日 18:49 香港財經

保誠推出新型冠狀病毒額外保障

本港及多個地區相繼出現確診或疑似新型冠狀病毒個案，保誠保險宣布，今日起於全港率先推出針對新型冠狀病毒特設的額外保障及相關措施。

於2020年1月23日至4月30日(保障期)期間，所有保誠壽險保單的受保人、保誠財險的個人及團體醫療住院保單的受保人/受保員工及家屬，包括現有客戶及新客戶，若不幸確診新型冠狀病毒而需住院，將自動即時獲享免費額外住院現金保障，為每日600元、長達45日，毋須等候期。

同時，所有於保障期間因確診新型冠狀病毒而需住院，並就醫療計劃作出索償之客戶，將獲豁免等候期之要求。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads