香港財經

外滙基金去年投資收入為歷來第二高，但金管局總裁余偉文指出，去年股債市場升勢，並非由企業盈利或經濟表現向好推動，更主要原因是全球流動性充裕，而現市多個主要股市估值已見偏高，加上中美貿易談判和中東局勢等不明朗因素，今年投資環境仍充滿挑戰。

余偉文表示，會繼續按保本為先，維持充足流動性，尋求長期增長為目標，適時按市況調整投資組合。

外滙基金投資辦公室首席風險官劉慧娟透露，2014年起，為免因外滙市場波動造成大額滙兌虧損，由當時非美元資產佔比近18%，降至去年底約10%。