香港財經

金管局公布，2019年全年外滙基金投資收入2472億元，創歷來第二好表現，較2018年投資收入109億元，大增21.68倍。

期內，股票組合收入1224億元，當中港股和外地股票分別賺221億和1003億元，對比2018年，分別虧損207億元和387億元。

去年債券投資收益1144億元，按年增加99.3%；非港元資產外滙估值下調130億元；其他投資收益234億元，按年上升6.85%。2019年全年外滙基金的投資回報率6.2%。

2019年外滙基金支付予財政儲備存款與香港特別行政區政府基金及法定組織存款的息率為2.9%，去年有關費用分別是294億元及90億元。

金管局總裁余偉文稱，環球金融市場去年雖然受到全球經濟增長放緩及中美貿易衝突所困擾，但主要央行採取寬鬆貨幣政策，令股債市得到支持。在這有利環境下，外滙基金的股債投資在2019年均獲得不俗收益。

展望來年，余偉文說，投資環境依然充滿挑戰。隨着中美簽署第一階段的貿易協議，市場不穩定因素有所緩和，環球經濟似乎有回穩跡象，但隱憂仍然存在。中美後續的貿易談判進展、英國脫歐如何落實，以及中東不斷演變的局勢都有可能左右市場氣氛。

他又提到，另一憂慮是現時全球利率已經處於低水平，部分主要央行更採取負利率政策，往後央行再使用貨幣政策來刺激經濟的空間已變得有限。去年股市上升主要是受惠於充裕的流動性，而不是企業盈利及宏觀經濟等基本因素。現在不同市場的資產估值已達較高水平，如果全球經濟未見明顯反彈，市場是否能維持上升動力實屬疑問。