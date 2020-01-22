香港財經

評級機構穆迪日前將香港主權評級將由Aa2降至Aa3，惠譽亞太區主權評級主管施帝文(Stephen Schwartz)未有回應會否再調低本港評級，但稱持續多月的示威活動和社會不滿，為香港評級帶來壓力。

他續稱，每次對經濟體的評級均以未來1至2年的發展為基準，而政府擁有龐大財政儲備，對香港的經濟前景有正面作用。

施帝文指出，近年香港在「一國兩制」下，享有的經濟和高度自治正逐漸被侵蝕，中央對香港事務發聲的程度愈來愈高，認為香港評級前景面臨壓力。