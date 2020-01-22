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今日 17:05 香港財經

金管局與泰國研央行數碼貨幣有初步成果

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金管局與泰國研究央行數碼貨幣有初步成果，該局助理總裁(金融基建)鮑克運表示，兩地央行使用同一套區塊鏈技術，而且貿易量龐大，適合作跨境支付研究，計劃利用兩行共建的走廊及數碼貨幣，提高跨境支付的速度及營運效益。

今次兩地研究，有兩間香港銀行包括滙豐及眾安銀行，和八間泰國銀行參與，鮑克運稱，金管局會邀請更多銀行作下一階段研究，個估計要約一年時間，探討兩地支付所需的技術、法規和監管需求。

市場一直沿用的方法是企業向本地銀行下發的支付指令，須接駁到兩地的代理銀行(correspondent bank)，再轉發到外地銀行後才到企業收款，過程相當繁複。

鮑克運表示，利用央行數碼貨幣，可直接點對點支付，減省中介開支，監管機構更可監察支付流程，做到反洗黑錢等功能。

他續稱，發行央行貨幣後，香港銀行將利用RTGS結餘兌換存款憑證，購買央行貨幣作跨境支付，亦可將存款憑證兌換回港元，當中不涉及增發貨幣，故港元基礎不會受影響。

日後港泰完成研究後，其他央行亦可參與，令更多地區跨境支付更為廣泛應用，但金管局稱現階段未有潛在增加合作方。

至於與人民銀行的央行貨幣互換，鮑克運指，根據其了解，內地向個人應用方面研發，為零售層面央行貨幣，與香港研究的跨境支付方向不吻合。

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