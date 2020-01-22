香港財經

渣打的《財富預期報告2019》顯示，環球富裕人士60歲時的財富淨值(即60歲時的預期財富淨值)不足以達成理想退休生活。

調查訪問了全球10個經濟體合共900多名25至60歲的人士，受訪港人的平均財富預期為249.7萬美元，較全球平均的108.8萬美元高。

雖然本港富裕人士退休後的平均每月生活費為3827美元，但金額仍遠低於他們的現有收入及理想退休生活所需。調查發現，假設他們退休後以理想模式生活，新晉富裕和富裕族群的財富預期只足夠支撐他們退休後10年的生活，高淨值人士亦只夠支撐15年。不過，按本港人均預期壽命計算，港人退休後仍有30年壽命。

本港富裕人士對理想退休生活有要求，加上生活成本上升、預期壽命延長，富裕人士又較少利用高階投資產品，連同投資策略保守，令他們面臨頗大投資缺口。只有三分一本港受訪者的財富預期可達退休生活所需一半，兩成八受訪者的財富預期更與理想退休生活所需有八成或以上差距。

另外，雖然受訪港人會通過簡單的儲蓄產品及股票投資以達到目標，他們傾向將資金投放於傳統儲蓄戶口，當中又以新晉富裕族最明顯，整體受訪港人之中只有47%會運用股票投資。

渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝認為，港人應利用股票、債券及基金作資產增值，他提醒往後投資氣氛未必太有利定息工具，因低息環境預計會持續。

渣打香港財富管理投資顧問及強積金服務主徜鄭浩洋認為，今年市場會較為波動，投資者應避免只作單一投資。他續指，要及早計劃退休生活，以收窄退休的預期與實際差距，即使錢少亦不等於無法參與財富管理，錢多亦不一定能否維持理想退休生活。