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今日 13:16 香港財經

李達志冀藉新科技減銀行監管滙報負擔

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金管局副總裁李達志於《匯思》撰文指出，自去年起，金管局着手開展一系列探討利用新技術的研究，以提高監管能力及提升日常業務的效率。當局和多個國家的央行及監管機構進行了交流，均同意數據科學所能提供的分析，對風險評估以及政策制定都有所裨益。

金管局數碼化工作涵蓋多個範疇，包括銀行監理、打擊洗錢、金融穩定監察、經濟研究、外滙基金投資等。金管局即將推出一系列的新措施，具體落實各方面的工作。長遠而言，冀望透過新科技逐步取代銀行現時需提交的多個範本式報告，以減省銀行監管滙報上的負擔，達至雙贏的局面。

李達志稱，這些新措施不僅橫跨了金管局多個部門，更有賴銀行業、各公營機構及其他服務供應商與金管局緊密合作。在資料安全和私隱等問題上，金管局亦因應各項新措施而設立了相關的機制，嚴格管控這些新數據與工序。深信計劃在不斷推展的過程中將會大幅度改變現時銀行監理的模式和考量因素，亦會在不同領域革新現行運作模式，進一步提升金管局在監管和其他職能的效率。

除了監管科技上的提升，金管局在人力資源和架構上亦必須配合轉型。因此，金管局將設立全新的「數碼化辦公室」；辦公室內亦將訂立金管局數碼化的長遠發展方針，同時推動機構內部的科技文化。

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