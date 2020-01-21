香港財經

港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR微跌，報1.97857厘，較周一低0.00649厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.90964厘，較周一跌0.19393厘，終止連續三日升勢；1星期拆息回升至2.025厘；兩星期拆息上揚至2.01768厘；3個月拆息回落至2.21583厘。

長息方面，半年期拆息上揚至2.30857厘；1年期拆息升至2.38216厘。

港滙方面，截至上午11時20分，港元兌美元報7.7728。