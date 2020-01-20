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今日 23:03 香港財經

政府:對穆迪降港評級感失望

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評級機構穆迪將香港的長期信用評級由Aa2轉為Aa3，同時將評級展望由負面轉為穩定。政府發言人表示，非常不認同穆迪對香港情況的評估，並對穆迪下調香港信用評級的決定深感失望。

發言人表示，‪香港特區‬的憲制及法律地位十分清晰。其中，《基本法》第1條指出，‪香港特區‬是中國不可分離的部分。《基本法》第12條列明，‪香港特區‬是中國的一個享有高度自治權的地方行政區域，直轄於中央人民政府。根據《基本法》第43條，香港特區行政長官依照《基本法》的規定對中央人民政府和香港特區負責。自回歸以來，特區政府一直嚴格按照《基本法》的規定落實「一國兩制」、「港人治港」、高度自治，不認為穆迪有足夠理據就此提出任何質疑。‬‬‬‬‬‬

儘管過去7個多月香港面對自回歸以來最嚴峻的社會動盪，特區政府在中央政府的大力支持下，仍堅守「一國兩制」方針，依法應對局面，以自身力量遏止暴力，盡快回復社會秩序。

持續的社會動盪反映香港社會存在深層次問題，特區政府即將就此進行獨立研究及檢討，亦正積極與不同背景、政治立場和年齡層的市民對話，虛心聆聽他們的意見，為社會尋找出路，並會繼續虛心聆聽市民的聲音，加強與市民和社會各界的溝通，克服困難，讓香港重新出發。

發言人指出，穆迪對香港的信用評級亦與香港良好的信用基礎不符。特區政府的財政狀況及對外資產淨值長期以來位居國際前列，為香港提供強大的緩衝以應對挑戰。穆迪亦認同市場對聯繫滙率制度的信心仍然堅固。香港銀行體系穩健，銀行資本充足，流動性充裕，資產質素健康。過去一年，隨着IPO和債券融資活動的蓬勃發展，資本市場表現良好，「滬港通」和「債券通」的使用額亦大幅上升。

 

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