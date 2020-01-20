香港財經

由金管局任召集人的銀行業中小企貸款協調機制今日舉行第二次會議，來自香港銀行公會、10家活躍於中小企貸款的主要銀行，以及按證保險公司的代表，討論其他支援中小企的措施。

與會銀行授予中小企的整體信貸額度於去年第四季增加27億元或0.6%；自去年10月中起，已審批超過40宗延遲還本或貸款展期的貸款個案，涉及金額超過15億元。

部分與會銀行向近期受環球經濟不明朗及本地社會事件影響的中小企，當中涵蓋運輸、零售、餐飲、旅遊等行業，主動提出延遲還本或貸款展期，以減低中小企對「標籤」效應的憂慮。其他與會銀行會參考此做法，加強支援中小企客戶。

由按證保險公司運作的「中小企融資擔保計劃」最近推出新的「九成信貸擔保產品」，早前獲立法會批准撥款。截至本月15日，按證保險公司共接獲82宗申請，當中已批出42宗，涉及金額約8200萬元。現時已有15家銀行，包括9家與會銀行接受中小企申請「九成信貸擔保產品」，餘下一家與會銀行亦會在下月推出該產品。「八成信貸擔保產品」方面，去年已批出超過2700宗申請，涉及金額約138億元，分別按年上升60%及89%。

因應「九成信貸擔保產品」豁免規模較小企業、營運經驗尚淺的企業、或有意獨立執業的專業人士提交財務報表，按證保險公司已對「八成信貸擔保產品」作出相應調整，以簡化申請程序。與會銀行表示支持，並會按客戶的實際情況，在有需要時豁免中小企提交財務報表，接受客戶以其他有效的財務證明取代。

除早前公布就「中小企融資擔保計劃」提供保費資助、利息回贈或手續費減免外，大部分與會銀行表示會推出不同計劃減免中小企戶口的最低結存服務費及開戶費，並繼續研究更多優惠，以減輕中小企開支。

金管局的調查結果顯示，所有收單銀行都沒有針對個別行業延長信用卡結算付款期，只有極少數客戶因業務情況轉變而被調整付款期，當中有延長亦有縮短的個案。協調機制呼籲所有收單機構，不論是銀行或非銀行機構，應在風險管理和支持中小企持續經營兩方面取得適當平衡，為紓緩零售客戶的資金周轉壓力，有與會銀行推出信用卡應收賬貸款和無抵押貸款等產品，其他與會銀行表示會積極研究推出類似貸款產品支援零售客戶。

金管局在會上釐清，銀行處理小巴經營者升級至19座小巴的再融資申請時，應提供一定彈性，在不違反審慎風險管理原則下，銀行毋須硬性遵從85%貸款比率上限的規定，但相關新批貸款用途應限於購置新車。

為加強與中小企溝通，金管局會聯同香港銀行公會、創新及科技局及按證保險公司，舉辦中小企簡介會，加強中小企對銀行貸款政策和「中小企融資擔保計劃」的認識，並收集它們對政府支援中小企措施的意見。