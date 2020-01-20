香港財經

香港投資基金公會建議，強積金可扣稅自願性供款(TVC)及合資格延期年金保單(QDAP)，兩者不應共用6萬元扣稅額，而應各設扣稅額且應定期檢討金額。公會解釋，兩者性質不同，在退休理財上有各自角色，不應排他。

基金公會行政總裁黃王慈明認為，讓供款人自動加入強積金可扣稅自願性供款計劃，再容許不希望參與的供款人退出，可有效提高自願性供款參與度。此外，為鼓勵僱員增加供款，公會提出倘僱員參與自願性供款，政府或僱主可為僱員提供配對供款。

基金公會退休金委員會副主席曹偉邦補充指，有關提議仍屬初步概念，有待公眾諮詢，

基金公會退休金委員會主席潘新江估計，基於年金購買後無法轉換、開戶文件及流程，以及部分人士本身交稅金額不大之下可享扣稅金額不高，都是參與強積金可扣稅自願性供款或合資格延期年金保單的在職人士，比例不高之原因。

對於政府日前公布的一系列惠民政策中，提出為獲豁免強積金供款的低收入僱員及自僱人士代供5%強積金，公會指措施能精準幫助最欠缺退休保障的人士。

另外，基金公會去年第四季委託機構訪問了約1000名在職人士，當中54%受訪者表示希望於61歲退休，預計需逾500萬元支持退休生活，儲蓄該筆資金料需時14年。受訪者估計，強積金或職業退休計劃只能為退休儲蓄貢獻14%。

超過七成受訪者聽聞過強積金可扣稅自願性供款，惟僅16%人表示已加入，另有29%人稱有興趣參加。有興趣受訪者中，約六成未決定實際投放多少金額，74%受訪者表示無考慮投放多於6萬元，公會認為這反映扣稅上限是受訪者主要考量。加入強積金可扣稅自願性供款時，只有11%受訪者表示會考慮新的受託人，意味他們普遍傾向使用熟悉的受託人。基金選擇方面，33%受訪者會選擇更進取的基金。

在強積金可扣稅自願性供款及合資格延期年金保單之間，傾向選擇前者的受訪者認為，自願性供款回報更高，並指現時購買年金為時尚早。反觀傾向選擇合資格延期年金保單的受訪者，則相信此舉能提供保證回報及定期收益，且有較高靈活性。