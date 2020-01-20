港元拆息(HIBOR)普遍走高，其中與樓按相關的1個月HIBOR逼近2厘水平，報1.98506厘，較上周五高0.0303厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報2.10357厘，較上周五彈0.72482厘，連續第三日上升；1星期拆息回升至2.00607厘；兩星期拆息上揚至2.0075厘；3個月拆息升至2.21941厘。
長息方面，半年期拆息走高至2.30643厘；1年期拆息則輕微回落至2.37643厘。
港滙方面，截至上午11時23分，港元兌美元報7.7677。
今日 11:40 香港財經
港元拆息(HIBOR)普遍走高，其中與樓按相關的1個月HIBOR逼近2厘水平，報1.98506厘，較上周五高0.0303厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報2.10357厘，較上周五彈0.72482厘，連續第三日上升；1星期拆息回升至2.00607厘；兩星期拆息上揚至2.0075厘；3個月拆息升至2.21941厘。
長息方面，半年期拆息走高至2.30643厘；1年期拆息則輕微回落至2.37643厘。
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