香港財經

香港連續第10年居全球樓價最難負擔城市首位。

國際公共政策顧問機構Demographia公布的2019年國際房價負擔能力報告顯示，香港的指數屬「嚴重負擔不起」，連續第10年居房價最難負擔城市榜首，房價對家庭入息中位數比率由上年度的歷史高位20.9倍，輕微回落至20.8倍，仍遠遠拋離第二位加拿大溫哥華。

該衡量住宅樓價負擔能力的比率，是以一個城市的房價中位數除以家庭全年入息中位數計算，數值愈大負擔能力愈差。根據香港的最新數字，意味一個家庭須不吃不喝20.8年才能買得起一間住房。

調查顯示，第二及第三位是溫哥華及澳洲悉尼，該兩城市最新的房價對家庭入息中位數比率分別為11.9倍及11倍，2018年分別為12.6倍及11.7倍。

在2019年的調查中，有31個城市的房價屬「嚴重負擔不起」，即房價對家庭入息中位數比率在5.1倍及以上，澳洲五個城市悉數進榜，負擔比率中位數為6.9倍。

最可負擔房價頭10個城市悉數位於美國，排首位的為羅徹斯特(Rochester)，房價對家庭入息中位數比率只為2.5倍，克里夫蘭(Cleveland)及奧克拉荷馬市(Oklahoma City)均以2.7倍緊隨其後。

該調查覆蓋8個國家，包括澳洲、加拿大、中國、愛爾蘭、紐西蘭、新加坡、英國及美國，共309個大都會城市的樓價，而香港是該項調查唯一的中國城市。