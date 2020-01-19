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內地數據平台「天眼查」顯示，深圳市財付通網路金融小額貸款出現高層人事變動，騰訊(00700)主席馬化騰卸任財付通董事長和總經理，其中，董事長由馮明傑接任，總經理由唐羚接任。

與此同時，任宇昕、許晨曄卸任公司董事，新增董事為謝蘭芳。另新增監事劉雪琴和張捷。

財付通網路金融小額貸款成立於2013年10月，註冊資本3億元人民幣，法定代表人為馮明傑，專營小額貸款業務，獲准開展互聯網小額貸款業務，但不可吸收公眾存款，公司由深圳市騰訊網域計算機網路全資控股，後者的最終受益人為馬化騰。