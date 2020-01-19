香港財經

財政司司長陳茂波發表網誌稱，目前香港經濟陷入衰退，特區政府亦已推出多輪「撐企業、紓民困」的措施。在2020/21年度的《財政預算案》，會繼續採取擴張性財政姿態，以逆周期措施「振經濟、撐企業、保就業、紓民困」。即使可能出現較大赤字的預算案，仍會保持香港的公共財政持續穩健、金融穩定，為香港社會和經濟提供一個可持續發展的環境。

他又說，過去多年政府持續都有推出一些一次性的措施，例如退稅、寬免差餉、豁免商業登記費等，涉及的金額並不小。在有需要時，當中或許亦可作些調整，騰出資源。

陳茂波指出，最近10年政府的經常開支增幅很大，而且遠高於收入的增幅。除了因為人口高齡化快速之外，另一個令經常開支急速上升的主要原因，是為了回應社會對不同公共服務的需求，以及提升服務質素，這些開支某程度上是追回之前服務水平的不足，有其合理性和需要。不過，這樣的增幅長期持續下去，社會不容易負擔。

有聲音指目前政府的財政儲備有逾1.1萬億港元，相等於政府26個月的開支，因此可以放心增加開支。陳茂波表示，事實上，按去年預算案公布的政府中期收入預測，即使今年沒有出現經濟衰退，但由於未來幾年開支持續增長，在2023/24年度結算時政府的儲備只是相當於19個月政府開支的水平。按現時最新的經濟情況看，財政儲備的下降速度將會更快。

陳茂波提到，不能單看財政赤字的表面，還須細心分析有關赤字是主要由經常性開支增加所造成，還是一次性非經常開支增加所導致。如果有關赤字主要由一次性非經常開支的增加所導致，對財政可持續性的長遠影響相對較小。另外，香港過去累積下來的財政儲備，給予政府充裕的財政空間，在有需要時制定較進取的赤字預算案，只要相關政策措施不會造成長遠的結構性赤字，那麼即使某些年度出現較高的財政赤字，仍毋須過慮。