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布拉德:孳息曲線未算健康 惟儲局今年未宜改變利率



美國聖路易斯聯儲總裁布拉德稱，美國國債孳息曲線仍然存在不健康現象，但他今年內將採取觀望，不預期聯儲局改變利率。

美股再破頂 道指收市升50點



中國去年經濟增長符合官方目標，美國樓市數據也表現出色，消息推動美股三大指數齊創即市新高及收市紀錄，道指曾升75點，最高報29373點，標指高見3329點，納指也衝上9393點新高。道指收市漲50點或0.17%，標指及納指分別揚0.39%及0.34%。晶片股高通抽高4.49%，Alphabet攀高2.02%，蘋果升1.11%。金融股表現不俗。

中石化或押後向美企採購天然氣 涉1248億



因應液化天然氣市場價格下滑，中石化集團據報擬檢討向美國Cheniere購買160億美元(1248億港元)液化天然氣，合約簽署或押後。

外圍焦點簡訊

￭ 美國上月新屋動工量增16.9%，年率160.8萬間，為2006年以來最高，勝預期；建築許可證減少3.9%。工業生產按月跌0.3%，跌幅大於預期；製造業生產意外地升0.2%。密歇根大學1月消費信心指數初值報99.1，預期升至99.6。

￭ 美國白宮經濟顧問庫德洛：華府擬改革外國防貪法。

￭ 特朗普擬提名親信謝爾頓(Judy Shelton)，及Christopher Waller為聯儲局理事。

￭ 波音稱上周為737 MAX更新軟件時發現新問題。

￭ 美滙指數尾段揚0.31%，報97.62。美元兌歐羅升0.4%。

￭ 紐約期金收市升0.6%，每盎斯報1560.3美元。

￭ 紐約期油收市漲0.03%，報每桶58.54美元；布蘭特期油升0.4%。

￭ 泛歐Stoxx 600指數收漲近1%，曾創即市新高。英股、法股分別升0.85%及1.02%，德股進賬0.72%。

￭ 印度和美國據報擬達成有限度雙邊貿易協議。

￭ 總理李克強：有信心中國保持經濟運行在合理區間。

￭ 華為與荷蘭軟件商TomTom達成協議，擬使用對方的地圖服務於手機上。

￭ 摩根士丹利擬今年為香港和新加坡的財富管理業務增聘幾十名員工。

維他奶重申沽空機構指控毫無根據



維他奶(00345)發通告，再就沽空機構Valiant Varriors的指控，澄清指控完全毫無根據，且嚴重誤導。

GRAND MARINI加推51伙 折實825萬起



會德豐地產將軍澳GRAND MARINI加推51伙，折實售價824.9萬至1420.7萬元，平均呎價16005元，下周二下午5時30分發售共101伙。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報29098點，較昨日恒指收市高水42點。

￭ ADR港股比例指數報29113點，較港收市高57點。

￭ 滙控(00005)據報擬裁減股票部門約100人，主要涉歐洲交易部門。

￭ 世茂房(00813)先舊後新配股，淨集46.38億元。

￭ 雲裳衣(01709)股權易手，獲提要約全購。

￭ 太保(02601)旗下壽險及財險業務去年原保費收入按年增8.13%。

￭ 鞍鋼(00347)料全年盈利跌79.88%。

￭ 帝國集團(00776)料全年虧損擴至不少於7350萬元。

￭ 江山控股(00295)料全年轉蝕不少於約4.9億人民幣。

￭ 北控清潔能源(01250)料全年盈利降35%至45%。

￭ 建業地產(00832)以總代價10億人民幣，增購鄭州商住項目股權。

￭ 千百度(01028)以現金代價約5971.74萬人民幣，增購鞋履業務股權。

￭ 天津市政府據報擬將所持兩家上市科技公司股份售予TCL集團。

￭ 商業運營服務供應商星盛商業管理擬本港主板上市。

￭ 東陽光藥(01558)旗下三個藥品中標第二批國家集中採購。