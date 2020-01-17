香港財經

金管局副總裁阮國恒就今年該局的工作重點指出，由於經濟波動及各種不明朗因素，今年會繼續加強信貸風險管理，對資產質素會進行深度檢查。在銀行與內地有關貸款方面，會集中民企風險。

去年本港貸款按年增長6.7%，內地相關貸款首9個月增長8.8%。去年銀行整體特定分類貸款比率為0.56%，內地相關貸款特定分類貸款比率為0.71%。

該局助理總裁陳景宏補充，就資產質素進行深度調查，目的是希望銀行及早判斷資產質素有否轉壞，及做好預防工作。

雖然有對沖基金經理認為香港銀行今年會面臨危機，阮國恒指出，多項包括資本、流動性及資產質素的指標，均顯示香港銀行系統是全球最穩健之一。

他指出，普遍預期低息環境對金融業有負面影響，會令銀行淨息差有所壓缩，會留意有關情況。

他並預期，今年銀行公布去年業績時，料撥備會有所增加，因為在新的會計準則下，銀行要就前瞻性的因素，如經濟下行的影響預先進行撥備，即使銀行公布的撥備增加，但不會影響其盈利能力。

另外，阮國恒指出，本港銀行業4.5萬億港元的資產合約是以倫敦同業拆息(LIBOR)計息，其中30%於2021年底後到期，有33萬億港元的衍生產品合約亦用LIBOR計息，40%於2021年底後到期。由於英國於2021年尾不再就LIBOR報價，呼籲銀行作好過渡的安排。