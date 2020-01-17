港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR微跌，報1.95476厘，較周四低0.00185厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.37875厘，較周四彈0.0522厘，連續第二日走高；1星期拆息回升至1.66554厘；兩星期拆息上揚至1.77738厘；3個月拆息回落至2.21512厘。
長息方面，半年期拆息下跌至2.30536厘；1年期拆息則下滑至2.37714厘。
港滙方面，截至上午11時20分，港元兌美元報7.7722。
今日 11:28 香港財經
港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR微跌，報1.95476厘，較周四低0.00185厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.37875厘，較周四彈0.0522厘，連續第二日走高；1星期拆息回升至1.66554厘；兩星期拆息上揚至1.77738厘；3個月拆息回落至2.21512厘。
長息方面，半年期拆息下跌至2.30536厘；1年期拆息則下滑至2.37714厘。
港滙方面，截至上午11時20分，港元兌美元報7.7722。
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