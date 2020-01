即巿股評 港股直擊 香港財經

中美貿易戰相信已走出最壞情況,兩國在1月15日簽訂首階段貿易協議,稍為用心研究一下內容,不難發現該協議等同美國向中國「收陀地」。整個協議的核心,是中國需要在2020年及2021年斥資2000億美元向美國交保護費,今年先向美國分別購入工業產品、能源產品、服務及農產品,金額為329億美元、185億美元、128億美元及125億美元。

明年中國需就上述四大類別再向美國購入448億美元、339億美元、251億美元及195億美元商品,兩年共計2000億美元。市場本來預計,首階段協議已屬預期之內,因此股市將會出現buy the rumor, sell the news的情況。事實上,首階段協議的確相當空泛,當地媒體更以「could not be ascertained」去為首階段協議作結論。然而出奇地美股未見回吐,港股昨日更抽升超過100點,保持異常強勢。

半新股喪炒熱潮

正如筆者上周文章所言,如要造淡的話,需要捱價500點至700點。從上周四收報28561點至本周高位29149點計起,剛好捱了588點,屬預期範圍之內。至於恒指下一步的預測,筆者相信本月大市只會輕微回調,並待10天線及20天線追上,在未有極度利淡消息的情況下,相信暫難跌回28000點水平。換句話說,假如閣下手上持有淡倉,還是趁跌市時快手平倉,因目前市底太強。

另一方面,近日不少新股爭崩頭上市,但焦點似乎只落在某幾隻星級股份身上,例如是被筆者笑稱為「鄭子誠」的赤子城(09911),首日掛牌最高爆升1.3倍;酸菜魚九毛九(09922)上市兩日已炒高66%;至於主要從事授出電視劇播放權許可的新石文化(01740),昨日掛牌亦最高升過40%,連帶半新股瑞誠(01640)昨日亦炒高接近三成,惟成交金額僅1877萬元,未算太配合。

瑞誠主要在內地從事電視廣告營銷,業務包括電視廣告、數字廣告、戶外廣告、電台、報章與雜誌廣告等。以電視廣告收益計算,瑞誠於2018年在內地約5000家同業中排第十,市佔率亦僅得0.3%。2016年、2017年及2018年財年,瑞誠收益分別為3.1億元人民幣、6.6億元人民幣及7.8億元人民幣,純利分別為1576.6萬元人民幣、4021.3萬元人民幣及4614.9萬元人民幣。

市值低得驚人

截至2019年4月底止首四個月,瑞誠收入及純利按年增長26.6%及下跌4.6%,至2.7億元人民幣及653.6萬元人民幣。瑞誠目前已發行4億股,意味去年首四個月每股盈利(EPS)折合為0.019港元,以昨日收市價0.92元推算全年EPS,現價相對去年預測市盈率(P/E)約16倍,而市值則僅為3.68億元,估值合理不算太貴,市值卻低得有點驚人。

翻查資料,瑞誠於去年11月招股時獲超額認購18.5倍,一手中籤率達65%,但最終以下限1.25元定價,留足水位炒上。上市後約一個月,瑞誠炒高至3.55元見頂,較上市價累升1.8倍。去年12月見頂後,瑞誠一直跌至本週三0.67元始見喘定,較高位調整超過八成。技術上,瑞誠昨日於底部以一支陽燭抽升,短線如企穩10天線之上可作吸納,回升先以1.5元作目標。

陳景揚

作者為證監會持牌人士,主要從事資產管理,涉及股票、債券與房地產