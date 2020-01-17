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美國政府問責局指特朗普扣起烏軍援違反聯邦法例



美國政府問責局報告稱，總統特朗普去年扣起烏克蘭軍援撥款，構成違反聯邦法例。

魏建國料中美很快達成次階段貿協



中美已簽首階段貿協，中國商務部前副部長魏建國相信，兩國很快達成第二階段協議，並取得更大成果，包括取消所有懲罰性關稅。

波音忠粉廈門航空轉投空巴



廈門航空機隊有逾170架波音飛機，正轉投空中巴士，邀請飛機租賃公司投標，供應10架空巴A321neo飛機。

美股三大指數齊破頂 道指收市飆267點



中美簽署首階段貿協，美國參議院也通過美墨加協議，加上新出爐經濟數據表現穩健，以及摩根士丹利季績勝預期，美股三大指數周四齊創即市新高，並都改寫收市新高紀錄，標指首次升穿3300點。道指最多漲270點，收市揚267點或0.92%；標指攀升0.84%；納指錄得1.06%漲幅。大摩股價飆6.61%，高盛升1.84%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國上周首次申領失業救濟人數減少1萬，至20.4萬，低於預測21.8萬。1月NAHB房屋市場指數降至75，符預期。上月零售銷售按月增0.3%，符預期。上月出口物價按月降0.2%，預期升0.2%。

￭ 美滙指數尾段升0.07%，報97.3；日圓兌美元跌0.23%；英鎊兌美元揚0.29%；歐羅兌美元先升後跌0.12%。

￭ 紐約2月期金收市跌0.2%，每盎斯報1550.5美元。

￭ 紐約期油收市升1.2%，每桶報58.52美元；布蘭特期油升1%。

￭ 瑞典央行上月加息，結束5年負利率。政府預測，關鍵政策利率明年回落至負值區間。

￭ 泛歐Stoxx 600收市揚0.22%。英國股市跌0.43%；德國挫0.02；法國進賬0.11%。

￭ 武漢市衞健委：當地新型冠狀病毒感染肺炎病例新增一宗死亡，總死亡個案增至兩宗。

【新股追蹤】三股暗盤齊潛水 佳辰控股跌27%



3隻新股周五掛牌，暗盤收市全部潛水；交易資料顯示，佳辰控股(01937)較招股價跌27.36%，驢跡(01745)回落15.09%，華和(09938)挫1%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報28982點，較昨日恒指收市高水99點。

￭ ADR港股比例指數報28966，較港高82點。

￭ 屋宇署資料：去年首11個月累積動工量9218伙，按年少近27%，創5年低。

￭ 恒地(00012)西半山The Richmond早前公布首批30伙價單，截至周四晚上6時超購逾3.5倍，全數下周二發售。

￭ 山水水泥(00691)料去年利潤大幅增加。

￭ 豐盛(00607)以現金代價7億人民幣，全購擁有瀋陽新地中心項目的目標公司。

￭ 大眾金融(00626)全年盈利減少8.65%，不派末期息。

￭ 恒大(03333)發行兩批優先票據，每批10億美元，年息分別11.5厘及12厘。

￭ 正通汽車(01728)發行2022年到期的1.6億美元優先票據，年利率12厘。

￭ 交行(03328)擬境內外發行不超過900億人民幣永續債，用於補充其他一級資本。

￭ 六福(00590)去年第三財季同店銷售按年跌25%。

￭ 承達(01568)以總現金代價1.85億人民幣，購北京順義區物業。

￭ 三盛(02183)競得兩幅海門市土地，總代價4.45億人民幣。