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行政長官林鄭月娥將率領高層代表團前赴瑞士達沃斯，出席世界經濟論壇年會。林鄭月娥指出，她會讓與會者了解到，香港特區政府一直在處理社會的深層次議題，但絕不會接受以任何形式的暴力去解決問題。即使香港不時發生零星衝突事件，但仍然是一個安全和便利營商和投資的城市。

林鄭月娥將於下周二(21日)抵達達沃斯，並於下周六(25日)農曆年初一回港。香港代表團的成員包括商務及經濟發展局局長邱騰華；機管局主席蘇澤光和行政總裁林天福；港交所(00388)主席史美倫和行政總裁李小加；港鐵(00066)行政總裁金澤培和副總監李喆；太古(00019)主席施銘倫；以及遠東發展(00035)主席兼行政總裁邱達昌。

林鄭月娥表示，過去一年，香港經歷了很多，未來仍然充滿挑戰；然而，香港的根基依然穩固，前景仍是一片光明。香港亦是一個自由開放的社會、極具競爭力的國際商業和金融中心，這是她和香港團隊要在達沃斯傳遞的訊息。

她續稱，不論是為解決近日的社會動盪，還是為未來發展作出準備，香港都會堅守「一國兩制」的原則。「一國兩制」為香港在內地和國際提供一系列獨特的優勢。香港會繼續在中國進一步改革開放中擔當重要角色，而粵港澳大灣區及「一帶一路」建設將為香港帶來重大而長遠的機遇。

林鄭月娥稱，社會向上流動機會、青年人不滿、入息差距、置業負擔能力等社會問題，並非香港獨有。政府已與數以百計的持份者進行對話，未來亦會繼續進行對話。

她又說，香港的制度優勢一直保持穩健，法律制度穩健，司法獨立，這些都是香港賴以成功的基石。香港的股票市場、貨幣市場及銀行體系一直運作暢順，機場和港口運作亦然。香港擁有超過1300億美元的財政儲備，協助克服經濟衰退的難關。以上要素為維持香港繁榮穩定提供堅實基礎。

在林鄭月娥離港期間，政務司司長張建宗將署理行政長官職務。