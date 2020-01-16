熱門：

今日 17:46 香港財經

香港成全球奢侈生活成本最貴城市

放大圖片

雖然反修例風波持續逾7個月，但香港仍然成為全球奢侈生活成本最貴的城市。

瑞士寶盛銀行發布最新高端生活指數(Lifestyle Index)報告，對全球28個大城市或地區的奢侈生活成本進行排名，發現亞洲是全球高端生活成本最貴的地區。其中，香港、上海和東京名列前三。紐約、新加坡分別排第四及第五位。

該指數是基於高淨值個人購買的一籃子20種奢侈品和服務的價格，數據來自美洲、歐洲和亞洲28個主要城市的當地高端供應商，包括房地產、商務艙航班、汽車、鋼琴、女士手袋、律師費等其他項目和服務的價格。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads