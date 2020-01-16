香港財經

雖然反修例風波持續逾7個月，但香港仍然成為全球奢侈生活成本最貴的城市。

瑞士寶盛銀行發布最新高端生活指數(Lifestyle Index)報告，對全球28個大城市或地區的奢侈生活成本進行排名，發現亞洲是全球高端生活成本最貴的地區。其中，香港、上海和東京名列前三。紐約、新加坡分別排第四及第五位。

該指數是基於高淨值個人購買的一籃子20種奢侈品和服務的價格，數據來自美洲、歐洲和亞洲28個主要城市的當地高端供應商，包括房地產、商務艙航班、汽車、鋼琴、女士手袋、律師費等其他項目和服務的價格。