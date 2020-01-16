港股直擊 香港財經

農曆新年將至，一眾投資者或傳統基金滿以為大市會一如以往「例靜」；但今年恒指則好像一反常態。受中美貿易戰及美伊問題緩和，本周大市在大成交的帶動下，反彈至超越29000點的心理關口，但一到接近29000點水平，大市則會急刹停，回落至28800。筆者認為，港股短期升勢過急，在市場將好消息消化得七七八八下，大市的走勢顯得緩慢，呈現沽盤湧至的格局；加上新年來臨中資股或有套現壓力，而市場亦開始觀望企業的年度業績，因此投資者都會先行獲利「食糊」，待回吐後再買貨。

大市本月確實充滿戲劇性，但「心水清」的投資者認為，這都是美國狂人特朗普自編自導自演，利用「中美貿易戰」和「債息掛鈎勾」等劇本，將美股及全球股市舞高弄低，加上今年適逢美國大選年，相信狂人會繼續「重施故技」，推高大市增加競選籌碼；但筆者則認為，不論美股或是港股仍存有很多不確實的因素，投資者都是要持着「有食要食」的心態會較為安全，因為恐慌始終有天怕會出現「狼來了」的情節。

本周焦點必屬中美貿易戰無疑。香港今早凌晨約12點時間，中美雙方在華盛頓白宮簽署了美中第一階段貿易協議，意味着世界兩大經濟體終於暫時握手言和，歷時一年半的貿易戰暫時停火，不過兩國並未完全撤銷關稅。協議中提到，中國承諾未來兩年將大量進口總值2000億美元的美國商品與服務；中國亦會加強保護知識產權和技術轉移；另亦要擴大對美國的市場進入等。兩國在世界注目下終於成功簽訂協議，令環球股市有「歌舞昇平」之感，今早港股乘美股的帶動下，輕微高開32點，不過港股未能一舉突破29000水平，走勢較反覆，終收報28883點，升109點，成交額1015億。

回說新股市場，上一個星期22隻股份同期招股，市場最終也是「跟紅頂白」，在認購期間較受熱捧的份子，即九毛九(09922)及新石文化(01740)均不負眾望，其中九毛九更在首日收市比招股價高出近56%，新石文化則在昨天的暗盤交易時段高見1.4，比招股價高1.64倍。筆者認為此類股份若抽中則當可以與家人享受一頓豐富的「年夜飯」；若抽不中者則等待下一次機會，高追則不建議。

許繹彬

耀才證券行政總裁及執行董事，專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗