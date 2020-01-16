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今日 13:13 香港財經

瑞士寶盛料港樓價不會大幅波動

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瑞士寶盛私人銀行香港區研究部主管鄧啟志認為，在低息環境及供求存在結構性失衡之下，本港樓價料不會大幅波動。不過，展望未來兩至三年，不同類型單位料有不同發展。

鄧啟志續稱，劏房大小的開放式單位，未來需求或會大幅減少，原因是政府放寬按揭成數後，買家現在可以利用更高槓桿上車，有能力購買一房甚至兩房類型單位。因此，對比售價1000萬元以下的單位，該類開放式單位需求將會減少，而1000萬元以下單位的樓價則有上升空間。

至於1000萬元以上單位，鄧啟志指未來樓價走勢要視乎買家對本港未來信心如何，因有能力購置這類單位的買家，本身已有能力移民，手頭上亦可能已持有不止一個單位。

零售銷售方面，他指內地人現在有較大誘因留在內地購買高端消費品，因內地海關對入口物品的審查收緊，有關因素對本港零售銷售的拖累或超出本港社會不穩的影響。整體經濟方面，瑞士寶盛預測本港今年全年經濟增長為1%。

另外，瑞士寶盛發表《2020年全球財富和高端生活報告》，調查了28個城市中20種高端貨品和服務的價格。調查發現，亞洲是高端生活成本最昂貴的區域，因全球高端生活成本最高的3個城市，即香港、上海及東京均位處亞洲。報告指本港是調查城市中最昂貴的城市，在房地產、服務、精緻餐飲的成本方面，均取得極高排名。本港的奢侈品市場去年價值60億美元，年均複合增長率約為1.2%。

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