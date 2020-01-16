香港財經

港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR終止連續三日的跌勢，報1.95661厘，較周三高0.0659厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.32655厘，較周三彈0.20512厘；1星期拆息回升至1.58679厘；兩星期拆息上揚至1.77595厘；3個月拆息回落至2.22262厘。

長息方面，半年期拆息下跌至2.31446厘；1年期拆息回升至2.37821厘。

港滙方面，截至上午11時24分，港元兌美元報7.7709。