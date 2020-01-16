香港財經 時事脈搏

行政長官林鄭月娥在立法會答問會表示，持續多月的風波帶來暴力破壞令人震驚，假消息嚴重損害香港多年來，和平、理性、安全和守法的國際聲譽，旅遊業和多個行業受到重創，農曆新年後或出現較大規模結業和裁員潮，財政司司長陳茂波正籌備《財政預算案》，會支援受影響的界別和人士。

林鄭月娥認為，香港根基穩固，優勢明顯，相信社會秩序早日恢復，各行業努力，經濟就可以重回正軌，但人與人之間的隔膜，甚至敵對態度，恐怕要較長時間修復。

她又呼籲市民不要因為兩極化社會事件，持不同立場就破壞彼此關係，讓社會慢慢復原。