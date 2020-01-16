熱門：

今日 11:03 香港財經 時事脈搏

林鄭:農曆新年後或有大規模結業裁員潮

放大圖片

行政長官林鄭月娥在立法會答問會表示，持續多月的風波帶來暴力破壞令人震驚，假消息嚴重損害香港多年來，和平、理性、安全和守法的國際聲譽，旅遊業和多個行業受到重創，農曆新年後或出現較大規模結業和裁員潮，財政司司長陳茂波正籌備《財政預算案》，會支援受影響的界別和人士。

林鄭月娥認為，香港根基穩固，優勢明顯，相信社會秩序早日恢復，各行業努力，經濟就可以重回正軌，但人與人之間的隔膜，甚至敵對態度，恐怕要較長時間修復。

她又呼籲市民不要因為兩極化社會事件，持不同立場就破壞彼此關係，讓社會慢慢復原。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads