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恒生資管料恒指上半年升幅有限

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恒生投資管理投資總監薛永輝表示，去年底起，市場風險胃納回升，料資金續流入股市，上半年恒指會上升，但升幅有限，呈區間波動，對於香港股票暫時持中性看法，看好香港上市的中國股票，其中看好非必須消費品、保健、物管、及消費者導向金融股。

他指出，美國經濟衰退風險減退，市場對貿易談判的憂慮會略為減少，部分風險已被市場消化，投資者風險胃納有所回升，不過，美伊關係緊張、美國大選、貿易談判持續等地緣政治風險仍會持續。

至於A股方面，去年升逾三成，他相信今年A股仍會錄得升幅，但難複去年升勢，惟可跑贏其他市場。

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