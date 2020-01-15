香港財經

消委會比較市面上28個自願醫保的「靈活計劃」，發現保障差異大。香港保險業聯會歡迎消費者委員會有關報告。

保聯指出，與一眾保險公司會員支持政府推出自願醫保計劃，在計劃推出後9個月內，與食衞局及自願醫保辦公室緊密合作，不斷優化和改善自願醫保的框架，確保其切合消費者所需。

保聯相信，在資訊流通及自由市場經濟原則下，保險公司為保持競爭力，自然會控制成本和收費，同時改善客戶服務，以吸引消費者。同時，將尋求與食衞局及醫學界合作，提高醫療費用的透明度，令病人入院時能準確預算開支。