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今日 14:10 香港財經

花旗料今年港經濟增長0.7%

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隨着中美即將簽訂首階段貿易協議，花旗私人銀行亞洲投資策略師張敏華預計，人民幣走勢將會偏強。她解釋，美國將中國剔出滙率操縱國名單，此舉或反映雙方對人民幣現時滙價存在共識。

她續指，倘美國未來維持對中國貨品關稅稅率，人民幣兌美元滙價料續於7附近徘徊，惟一旦美國減少對華關稅，人民幣有機會走強至6.7至6.85左右水平。

本港方面，張敏華相信旅遊業今年仍會受創，失業率亦有機會微升。不過，低息環境連同股市暢旺，本地消費今年可望見底改善，而政府紓困措施亦有助經濟回復平穩。在外圍與本地因素夾擊下，本港今年全年經濟增長預測復甦或僅得0.7%，但明年將進一步加速至1.8%。

環球整體投資布局上，花旗私人銀行亞洲投資策略主管彭程預測，在經濟好轉下，環球及美國企業今年全年盈利增長約有7%，股票及固定收益投資今年均有望錄得溫和回報，但前者回報料跑贏後者，該行尤其偏好周期股及價值導向型股票。張敏華補充指，受惠5G發展，網絡安全及科技股可看高一線。中國股票則選擇性地看好消費、消費科技及個別工業相關板塊。

彭程認為亞洲股市存在投資機會，因國際投資者持倉比例不高，亞股估值亦較成熟市場如美股為低，港股更是環球主要股市中最便宜市場之一。

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