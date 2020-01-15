香港財經 時事脈搏

新民黨葉劉淑儀於立法會會議問到，旅遊、飲食及零售業因示威活動持續受重創，政府會否考慮向18歲以上巿民派發1萬元消費券。署理財經事務及庫務局局長陳浩濂表示，推行消費券涉及高昂行政費用，台灣及日本的經驗亦顯示，此舉對刺激經濟效果未如理想；又指派錢或推行消費券，可能令財政赤字規模擴大，政府須考慮社會接受程度及國際評級機構的反對。

陳浩濂解釋，派消費券可能產生替代效應，巿民可能用作支付基本生活開支，而沒有進行額外消費。他舉例稱，台灣在2009年曾派發3600元新台幣的消費券，最終對經濟提振作用僅佔本地生產總值0.28%至0.43%，較原本估算0.66%為低；日本亦曾於1999年發放2萬日圓的地域振興券，結果消費額僅佔消費券金額的32%。他強調，政府目前對任何建議皆持開放態度，基於《財政預算案》現階段必須保密，不能透露更多內容。

葉劉淑儀反駁，台灣和日本所派消費券的規模較細，不能與該黨建議直接比較；又質疑當局聲稱消費券會加重財政負擔，但為何特首昨日可公布100億補貼基層措施又不影響赤字規模？自由黨張宇人亦稱，政府過去連續14、15年都有財政盈餘，財政司司長自然會計算可以承受多少赤字，亦呼籲政府考慮派發現金。