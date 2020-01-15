香港財經

港元拆息(HIBOR)全線回落，其中與樓按相關的1個月拆息連續第三日向下，報1.89071厘，較周二低0.06727厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.12143厘，較周二跌0.27363厘，是自去年12月10日以來新低；1星期拆息回落至1.54833厘；兩星期拆息下滑至1.71369厘；3個月拆息跌至2.23667厘。

長息方面，半年期拆息走低至2.32554厘；1年期拆息回落至2.37411厘。

港滙方面，截至上午11時22分，港元兌美元報7.7768。