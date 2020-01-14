香港財經

證監會今天撤銷有關UBS Securities Hong Kong暫時不得為在港交所(00388)的上市申請擔任保薦人的處分。

UBS AG及UBS Securities Hong Kong(統稱為瑞銀)在去年3月14日受到處分，原因是它們在擔任3宗上市申請的其中1名聯席保薦人時沒有履行其責任，而證監會針對它們的其中1項紀律行動是將容許UBS Securities Hong Kong擔任保薦人的牌照暫時吊銷1年。

UBS已按協定委聘獨立的檢討機構並與該機構合作，檢討有關其進行保薦人業務的政策、程序及常規。該檢討機構已對UBS的加強管治程序(由接納保薦人的任命至上市申請人上市)進行為期10個月的檢討。該檢討機構的結論是，UBS在相關範疇的管治及監控程序大致上設計良好，及其評估已考慮到多項主要監控措施。

證監會決定撤銷有關UBS Securities Hong Kong暫時不得擔任保薦人的處分，是因為該會已評估該檢討機構對UBS的檢討結果，包括向該機構取得支持其檢討結果的文件，以及要求該機構解釋為何得出UBS具備足夠及有效的管治框架及監控程序的結論。

證監會希望明確指出，在評估UBS的個案中所採納的標準，等同於所有持牌保薦人應採納的標準。證監會在自行進行評估後，信納UBS已設有清晰的規定及程序，讓職員了解及恰當地履行他們的職責，並具備足夠和有效的系統、監控措施、政策及程序，使適用於其保薦人業務的所有香港法律及監管規定獲得遵循。