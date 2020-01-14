熱門：

今日 17:02 香港財經

證監撤瑞銀暫不得擔任保薦人處分

放大圖片

證監會今天撤銷有關UBS Securities Hong Kong暫時不得為在港交所(00388)的上市申請擔任保薦人的處分。

UBS AG及UBS Securities Hong Kong(統稱為瑞銀)在去年3月14日受到處分，原因是它們在擔任3宗上市申請的其中1名聯席保薦人時沒有履行其責任，而證監會針對它們的其中1項紀律行動是將容許UBS Securities Hong Kong擔任保薦人的牌照暫時吊銷1年。

UBS已按協定委聘獨立的檢討機構並與該機構合作，檢討有關其進行保薦人業務的政策、程序及常規。該檢討機構已對UBS的加強管治程序(由接納保薦人的任命至上市申請人上市)進行為期10個月的檢討。該檢討機構的結論是，UBS在相關範疇的管治及監控程序大致上設計良好，及其評估已考慮到多項主要監控措施。

證監會決定撤銷有關UBS Securities Hong Kong暫時不得擔任保薦人的處分，是因為該會已評估該檢討機構對UBS的檢討結果，包括向該機構取得支持其檢討結果的文件，以及要求該機構解釋為何得出UBS具備足夠及有效的管治框架及監控程序的結論。

證監會希望明確指出，在評估UBS的個案中所採納的標準，等同於所有持牌保薦人應採納的標準。證監會在自行進行評估後，信納UBS已設有清晰的規定及程序，讓職員了解及恰當地履行他們的職責，並具備足夠和有效的系統、監控措施、政策及程序，使適用於其保薦人業務的所有香港法律及監管規定獲得遵循。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads