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行政長官林鄭月娥宣布，政府將投放100億元，推出10項利民紓困措施，預料過百萬市民受惠。

措施包括將長者2元乘車優惠的受惠年齡，由65歲以上擴至60至64歲人士；改革長者生活津貼計劃，把普通及高額津貼合而為一，只要長者資產不逾50萬元，全部都可獲「高額」長生津即每月3585元，政府料支出增50億元。

將俗稱「法定假期」的勞工假期，逐步由12天增至17天，與俗稱「公眾假期」的銀行假看齊；政府亦會為低收入人士代供強積金，預料目前20萬名月入少於7100元的人受惠，政府將增6億元開支。

為輪候公屋3年以上的家庭提供現金津貼，直至他們首次獲配屋，估計開支28億元；另外亦會向領取在職家庭津貼的非公屋家庭，提供高額津貼。

為失業人士提供「有時限」現金津貼，由今年4月1至2021年3月31日，只要失業一個月或以上，或在今年4月之前曾領職津、學生資助計劃，可申請最多3個月有時限現金津貼，料最快可於今年10月發放。

林鄭月娥表示，因應目前已達成未來3年提供1萬個過渡性房屋單位的目標，故未來會將目標提升至1.5萬個。運房局亦會成立專責小組，研究劏房租金管制措施。

另外，改善政府外判員工的待遇，批出合約時工資水平的評分比重會增加，避免價低者得。

林鄭月娥形容，今次的多項措施可以說是《施政報告》的「下集」，上述民生措施是「耳熟能詳」，不是新穎的措施，已經過社會、立法會討論，而政府經常性開支會增加100億元，佔整體開支增加2%，對公共財政肯定有影響。

但她強調，本港公共財政穩健，2003年以來無出現過赤字，在社會有訴求之下，希望展示政府用大力度正面回應，又指要對香港有信心，政府財政穩健，可以支持這些民生措施。