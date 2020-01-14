香港財經

數碼港再度成為「亞洲金融論壇」的金融科技夥伴。

數碼港主席林家禮表示，香港金融科技正在全速發展，傳統的貿易融資業務，隨着相關金融科技發展正邁進新時代，初創企業需要把握好這方面的嶄新機遇。

他又稱，貿易融資科技發展空間龐大。香港有不少金融科技初創企業，掌握先進的區塊鏈技術，並應用於本地及跨境貿易融資業務，建構貿易融資數碼平台。這些嶄新方案不單能協助中小企業降低業務成本，更能加快跨境貿易融資的交易過程，消除跨境交易障礙，提高效率，推動國際貿易，鞏固香港國際金融及貿易中心地位。