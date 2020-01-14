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美心向全港員工派獎金

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美心集團創辦人伍沾德長女伍淑清多番發表爭議言論，美心旗下店鋪在反修例風波下屢屢遭殃。網上流傳美心集團主席兼董事總經理伍偉國向同事發內部信，公司並向每名香港全職員工及兼職員工分別發放2000元及1000元獎金，以感謝同事在多個月的經營困難時期付出努力。

據悉，美心已於昨日向員工派發獎金。

伍偉國在內部信指出，多個月來，在經濟放緩和社會事件的雙重影響下，經營環境變得困難，可幸有同事的努力，盡心竭力為顧客服務，新一年營商環境仍不明朗，管理層會與同事們一起面對挑戰。

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