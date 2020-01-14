香港財經

有線寬頻(01097)擬於首季推出OTT應用程式的收費計劃，營運總裁梁淑儀表示，目前OTT內容第一步是做新聞，並添加一些生活化內容，之後會否做兒童、娛樂、體育等，正在考慮，視乎大眾需求。

問到未來預期電視與OTT用戶比例，梁淑儀稱，參考其他國家水平，OTT約佔5%，希望有線可超過這個水平。首季收費後，她表示，尚未決定是否一刀切把全數內容都要收費，估計免費內容仍會佔基本份量。

有線新聞執行董事馮德雄表示，親子、教育內容由HK OTT Company Limited內容發展總經理李臻的團隊負責，並非由新聞部肩負。梁淑儀稱，希望與更多內容合作夥伴，增加親子、育兒、旅遊內容，令有線生活更豐富。

有線OTT收費後，有線電視用戶可免費使用，而寬頻客戶則每月加10元可收看OTT內容。梁淑儀表示，希望入場門檻大眾化，而其OTT採用HDR制式，相信對寬頻用戶而言，10元月費十分吸引。惟她未透露有線目前用戶數目，僅指18至44歲佔OTT用戶四成，平均觀看時間約4分鐘，並期望今年內可跨境推出OTT平台，以香港人聚居的地區為目標。

除了與三星智能電視合作，梁淑儀冀可再夥拍另一間智能電視，並且推出平板的應用程式。