熱門：

今日 15:45 香港財經

有線寬頻:冀今年可推跨境OTT平台

放大圖片

有線寬頻(01097)擬於首季推出OTT應用程式的收費計劃，營運總裁梁淑儀表示，目前OTT內容第一步是做新聞，並添加一些生活化內容，之後會否做兒童、娛樂、體育等，正在考慮，視乎大眾需求。

問到未來預期電視與OTT用戶比例，梁淑儀稱，參考其他國家水平，OTT約佔5%，希望有線可超過這個水平。首季收費後，她表示，尚未決定是否一刀切把全數內容都要收費，估計免費內容仍會佔基本份量。

有線新聞執行董事馮德雄表示，親子、教育內容由HK OTT Company Limited內容發展總經理李臻的團隊負責，並非由新聞部肩負。梁淑儀稱，希望與更多內容合作夥伴，增加親子、育兒、旅遊內容，令有線生活更豐富。

有線OTT收費後，有線電視用戶可免費使用，而寬頻客戶則每月加10元可收看OTT內容。梁淑儀表示，希望入場門檻大眾化，而其OTT採用HDR制式，相信對寬頻用戶而言，10元月費十分吸引。惟她未透露有線目前用戶數目，僅指18至44歲佔OTT用戶四成，平均觀看時間約4分鐘，並期望今年內可跨境推出OTT平台，以香港人聚居的地區為目標。

除了與三星智能電視合作，梁淑儀冀可再夥拍另一間智能電視，並且推出平板的應用程式。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads