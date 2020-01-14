香港財經

特許公認會計師公會(ACCA)發表調查報告發現，受近期社會局面不穩及中美貿易戰影響，近八成受訪會員對2020年經濟表現顯著悲觀。

調查顯示，預料經濟表現為差非常差的有76%，但認為經濟表現好的僅有2%。反映受訪者對香港經濟前景看法並不樂觀。 另有四成受訪者認為今年GDP將出現負增長，較去年的5%大增8倍，主要與中美貿易糾紛及香港社會政局不穩有關。但亦有13%受訪者對香港經濟前景有信心，預期GDP增長2%。

調查指出，受訪者認為首3項對本港經濟帶來負面影響的首要因素是香港社會不穩，所佔比例逾八成，其次是中美貿易糾紛及樓價及租金高企。 另近半受訪者認為，中美貿易糾紛或會為香港及中國帶來經濟衰退。

ACCA指，雖然受訪者當中亦有超過四成受訪者對大灣區未來的展望相當正面，但仍有66% 認為對各行各業並沒有什麼影響，建議政府應加大力度進行推廣。

調查在去年11月至12月期間訪問了該會220位會員，當中涵蓋來自不同行業，公司規模及年齡層的財務及會計專業人士。

特許公認會計師公會香港分會會長王健華表示，過去一段時間，部分跨國企業因本港環境不穩定，而檢視是否將地區總部搬離香港，或暫緩在港設總部計劃，建議政府趁這個時機推出措施，包括稅務優惠以吸引企業。