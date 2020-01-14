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博斯蒂克:聯儲局加息門檻頗高



美國亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克稱，聯儲局加息門檻「頗高」(high bar)，局方有必要推動通脹至目標水平，以及防止通脹預期回落。波士頓聯儲總裁羅森格倫表示，聯儲局應警惕超長時期低利率風險。

環時:劉鶴已啟程赴美簽首階段貿協



《環球時報》消息稱，國務院副總理劉鶴率團前往華盛頓，將與美國官員簽署第一階段貿易協議。《華爾街日報》報道，兩國同意恢復全面經濟對話，有關消息周三公布。

美國傳向英國提交新證據 阻華為參建5G



美國政府官員據報向英國提供新證據，證明使用華為產品存在網絡安全風險，意圖阻止讓華為參與興建英國5G網絡。

美國宣布將中國剔出貨幣操縱國名單



美國財政部發表半年度滙率報告，將中國從貨幣操縱國名單中移除。財長努欽稱，中國在中美第一階段貿易協議中承諾，不採取惡性貨幣貶值措施。

道指收市漲83點 標指和納指創新高



中美貿易關係轉好，投資者對本周揭開的美股業績期亦謹慎樂觀，標指及納指齊創即市新高及收市新高，標指升0.70%，收報3288點，即市高見3288點；納指升1.04%，收報9273點，即市高位觸及9274點；道指盤中最多漲86點，高見28909點，距歷史高位只有99點，收市揚83點或0.29%，報28907點。蘋果股價飆2.14%；高盛升1.28%；Tesla抽高9.77%，首次突破500美元。

外圍焦點簡訊

￭ 美國財政部：上月預算赤字133億美元，按年跌2%。去年全年赤字突破1萬億美元。

￭ 英倫銀行政策委員Gertjan Vlieghe暗示未來減息機會大，鎊滙跌穿1.3美元關，尾段挫0.48%，報1.2996美元。美滙指數持穩報97.37。

￭ 紐約期金收市下滑0.6%，每盎斯報1550.60美元。

￭ 沙地阿美稱原油供應充裕，紐約期油收市挫1.6%；布蘭特期油跌1.2%。

￭ 英國股市收市升0.39%，德股挫0.24%，法股微跌0.02%。

￭ 國家主席習近平：堅持「老虎」、「蒼蠅」一起打，重點查處不收斂不收手的違紀違法。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報29152點，較昨日恒指收市高水197點。

￭ ADR港股比例指數報29056點，較港收市升102點。

￭ 中鐵(00390)中標23項工程，中標價合計約468.14億元人民幣，約佔公司2018年營收6.35%。

￭ 中信証券(06030)業績快報：全年淨利潤按年增30.86%。

￭ 長城環亞(00583)料全年盈利按年跌約15%至25%。

￭ CWT INT'L(00521)與峰景控股及東莞峰景訂立股權轉讓協議，同意出售旗下持有中國高爾夫球場的目標公司。