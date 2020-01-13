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今日 17:54 香港財經

投資推廣署:港有優勢發展金融合規科技

投資推廣署金融科技主管梁瀚璟表示，本港目前有逾600間金融科技公司，以從事支付科技的初創公司佔比較多。

他認為，隨着監管機構日益重視對金融機構的風險及合規監管，金融合規科技(RegTech)的重要性將逐步提高。基於香港的法治與在國際上有良好的聲譽，相信本港有優勢發展金融合規科技。

梁瀚璟表示，目前英國在發展金融合規科技方面較領先，但隨着本港今年將有8家虛擬銀行開業，在合規監管方面，如認識你的客戶(KYC)和反黑錢(AML)需要應用更新的科技確保符合監管要求，或有助加快相關領域發展。

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