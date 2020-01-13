香港財經

IPification無縫認證方案的開發商Benefit Vantage夥拍和電香港(00215)旗下3香港，推出IPification流動認證方案。

IPification利用3香港的網絡，提供快捷和簡易的用戶註冊、登入和認證方案，認證只需點擊屏幕一次，甚或毋須點擊，透過自動執行的程式完成認證。

IPification創辦人暨主席張立申表示，於3香港的流動網絡整合公司的系統，並為香港市場提供流動認證科技是發展的重要里程。

和電香港執行董事兼行政總裁古星輝說，3香港很高興能成為香港首家推出IPification方案的流動通訊服務營辦商。該認證方案符合GSMA Mobile Connect標準，只要應用程式及服務供應商採用此網絡為本的方案，3香港用戶便可享高度安全的認證、身份及支付驗證和匿名登入體驗，並同時無縫使用各連接裝置的服務。於企業層面，IPification可為各行各業提供更安全、更具保障及更方便的網上交易體驗。

隨着物聯網(IoT)的興起及5G網絡即將來臨，香港用戶將更依賴流動裝置和應用程式。IPification致力與3香港攜手創造無縫及安全的流動互聯網體驗，推動香港發展為智慧城市。