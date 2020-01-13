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海洋公園公布未來發展藍圖，並尋求港府為公園全新定位策略發展計劃提供財政支持，預期計劃成本為106.4億元，新設施將於2023年至2027年分階段落成推出。

根據新計劃，公園將會重新發展成為7個以歷險為主軸概念的新體驗區，加入一系列嶄新景點和高科技刺激遊樂設施，包括可自主控制速度的互動機動遊戲。7個主題區分別為蔚藍海灣、海洋廣場、叢林歷奇、海角樂園、太平洋之端、歷險谷及探險家海岸。

全新海洋公園預計將於2027年至2028年度時吸引高達750萬人次進場，由目前至2030年創造438億元的經濟效益，以及至2029年至2030財政年度創造相於1.11萬個全職就業機會。

海洋公園主席孔令成表示，海洋公園對保育及教育的專注備受國際認同，全新定位策略發展計劃將繼續秉承娛樂、教育和保育並重的理念，令海洋公園在競爭激烈的亞太區主題公園行業中形象更鮮明，有信心發展計劃將賦予公園新力量，維持財政穩健，並重塑海洋公園的未來。

根據商務及經濟發展局向立法會經濟發展事務委員會提交的文件顯示，根據最新估算，在2019至2020財政年度，海洋公園公司營運活動產生的現金赤字將逾6億元。目前，海洋公園公司雖然已在私人市場取得10億元的備用循環貸款，然而如果無法獲得任何額外財源，預計將於今年內耗盡其現金結餘。

文件指出，計劃預計能使海洋公園的入場人次從2022至2023財政年度的500萬，增長至2027至2028財政年度的750萬，將增加海洋公園公司的營運收入。如能配合調整其現有兩筆政府貸款的還款安排，海洋公園公司能夠維持的現金盈餘，將足以用作投資於未來的重建項目。