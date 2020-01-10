尚晉國際控股(02528)及中國宏光(08646)下周一(13日)掛牌，暗盤價一跌一升。
耀才證券暗盤交易中心資料顯示，尚晉國際暗盤收報1.67元，較招股價2元，下跌16.5%。一手2000股，賬面蝕660元。
另外，中國宏光暗盤價收報0.9元，較招股價0.77元，升16.88%。一手3000股，賬面賺390元。
尚晉公開發售部分超額認購16.7倍，國際配售則獲輕微超額認購。一手中籤率14%。
中國宏光公開發售部分超額認購約26.9倍，配售部分認購不足。一手中籤率10.5%。
尚晉國際控股(02528)及中國宏光(08646)下周一(13日)掛牌，暗盤價一跌一升。
耀才證券暗盤交易中心資料顯示，尚晉國際暗盤收報1.67元，較招股價2元，下跌16.5%。一手2000股，賬面蝕660元。
另外，中國宏光暗盤價收報0.9元，較招股價0.77元，升16.88%。一手3000股，賬面賺390元。
尚晉公開發售部分超額認購16.7倍，國際配售則獲輕微超額認購。一手中籤率14%。
中國宏光公開發售部分超額認購約26.9倍，配售部分認購不足。一手中籤率10.5%。
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