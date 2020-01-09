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渣打銀行及中銀香港(02388)下周二(14日)起提供新鈔兌換服務。

渣打宣布，全線分行於下周二起為市民提供兌換新鈔及迎新鈔服務。新安排下，全線分行首三天，即1月14至16日將提前於早上8時起提供兌換新鈔服務。

為方便客戶於周末換新鈔，全線分行於1月18日星期六延長分行營業時間至下午3時，讓客戶有更充裕時間。

另外，中銀表示，各分行下周二起提供新鈔兌換服務。巿民亦可於分行兌換迎新鈔，支持環保。該行會因應需求靈活安排新鈔及「迎新鈔」兌換，滿足巿民的需要。